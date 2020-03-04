Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе «Евровидение-2020»

Шоумен Иван Ургант положительно оценил отправку коллектива Little Big на «Евровидение-2020». По словам российского телеведущего, их участие разнообразит число конкурсантов, которые будут петь от лица России. В этом мнении его поддержал актер Дмитрий Хрусталев, который добавил, что отечественному шоу-бизу необходимо «отойти от схемы Билан-Лазарев-Билан-Лазарев». Ургант, в свою очередь, ответил шуткой под одной из публикаций в соцсети Instagram: «Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика».Телезнаменитость также выставил фотографию Ильи Прусикина в своем аккаунте на веб-платформе. На снимке музыкант предстал с татуированным торсом, что не преминул отметить Ургант: «Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной». Таким образом ведущий намекал на музыкальный номер Димы Билана на «Евровидении» в 2006 году. Напомним, что в этом году конкурс состоится в Роттердаме в мае.