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Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе «Евровидение-2020»

Выбор Little Big в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2020» удивило многих представителей шоу-биза. Все же, Иван Ургант был среди тех, кто поддержал участие рейв-группы в музыкальном соревновании.

Шоумен Иван Ургант положительно оценил отправку коллектива Little Big на «Евровидение-2020». По словам российского телеведущего, их участие разнообразит число конкурсантов, которые будут петь от лица России. В этом мнении его поддержал актер Дмитрий Хрусталев, который добавил, что отечественному шоу-бизу необходимо «отойти от схемы Билан-Лазарев-Билан-Лазарев». Ургант, в свою очередь, ответил шуткой под одной из публикаций в соцсети Instagram: «Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика».

Телезнаменитость также выставил фотографию Ильи Прусикина в своем аккаунте на веб-платформе. На снимке музыкант предстал с татуированным торсом, что не преминул отметить Ургант: «Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной». Таким образом ведущий намекал на музыкальный номер Димы Билана на «Евровидении» в 2006 году. Напомним, что в этом году конкурс состоится в Роттердаме в мае.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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