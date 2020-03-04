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В Сети появилась информация о системных требованиях шутера Valorant от Riot Games

В Сети появилась новая информация касательно шутера Valorant от Riot Games. На сайте разработчиков были опубликованы системные требования для онлайн-игры.

Несколько дней назад наконец спал запрет на публикацию информации о Valorant и игровые издания начали активно публиковать материалы касательно новинки от Riot Games. Стали известны подробности разработки и системные требования онлайн-шутера. Создатели игры изначально были нацелены на использование продукта на киберспортивных соревнованиях, поэтому сделали акцент на оптимизации движка. Благодаря подобному решению в Valorant от Riot Games можно будет играть даже на не отличающихся особой мощностью стационарных компьютерах и ноутбуках.

Среди основных системных требований онлайн-шутера наличие операционной системы Windows 7, 8 или 10, оперативной памяти не менее 4 Гб, а также процессора не ниже Intel i3-370M, частотой в 2,4 ГГц и видеокарта Intel HD 3000. Максимальная же производительность будет доступна с Intel Core i5-4460 3.2 ГГц и GeForce GTX 1050 Ti.

Шутер Valorant от Riot Games будет доступен для геймеров уже с лета 2020 года. Насчет того, выйдет ли игра на консолях, разработчики пока информации не дают.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:22

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