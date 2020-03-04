Ксения Собчак предложила провести Премию МУЗ-ТВ 2021 в её особняке





Как едко заметила Ксения Собчак, поёт она примерно так же как и Бузова, поэтому от журналистки не стоит ожидать сольного выступления. Ксения согласилась развлечь зрителей танцевальном этюдом, тем более, что режиссировать церемонию будет Олег Бондарчук. Собчак сообщила, что услышав фамилию организатора мероприятия, согласилась предоставить ему свой дом, в котором заканчивается отделка, для проведения следующей премии.На просьбу посвятить один из выпусков личного шоу журналистки «Осторожно Собчак!» будущей премии, Ксения ответила, что идея находится в стадии обсуждения, но ей необходим главный герой. На эту роль пока планируется Александр Ревва, но ведущая не знает, каким вопросом можно поставить того в тупик.По словам Армана Давлетярова, генерального директора МУЗ-ТВ, такого шоу, которое планируется на Премии МУЗ-ТВ 2020, ещё не было в мировой практике церемоний.