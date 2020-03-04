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Ученые рассказали, как мозг поможет в похудении

Американские специалисты по похудению советуют задействовать свой мозг, чтобы избавиться от лишнего веса. Новые исследования показывают, что профессиональные шахматисты во время соревнований могут потерять до 6 тыс. калорий.

Ученые отмечают, что во время решения сложных математических задач или на экзаменах мозг человека потребляет на 30-40% больше энергии, что также наблюдается во время игры в шахматы. В 2018 году на международном шахматном турнире, состоявшемся в Великобритании, некоторые игроки дали свое согласие на закрепление приборов, считывающих энергозатраты и биение сердца. Российский гроссмейстер Михаил Антипов за два часа поединка потратил 560 килокалорий, что соответствует часу активного плавания или 8 км на беговой дорожке. У его коллеги Хикару Накамура пульс мог повыситься до 130 ударов в минуту. Однако в среднем игроки тратили около 100 килокалорий в час, что является меньшим результатом, чем у легкоатлетов.

Ученые считают, что при решении математических задач потребляется больше энергии, чем во время отдыха. Это объясняется способностью мозга питаться продуктами расщепления глюкозы, поступающей с кровью. Специалисты не отрицают, что похудеть, задействуя лишь мозг, достаточно тяжело. Однако дети в 5-6 лет резко теряют в весе, что ученые связывают с энергозатратами, необходимыми развитию интеллекта. Затем происходит набор веса из-за уменьшения необходимых мозгу килокалорий.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:32

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