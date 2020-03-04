АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках

Новые фотографии с церемонии в Букингемском дворце взбудоражили общественность, поскольку Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках. В Сети предположили, что элемент гардероба был выбран Королевой Великобритании из-за вспышки коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании выросло до 51 человека, что вынуждает многих жителей Соединенного Королевства принимать меры противодействия. Подобные тенденции коснулись и королевского двора страны, о чем свидетельствует недавние перемены в гардеробе Елизаветы II. Речь идет о традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце, во время которой британская королева в длинных белых перчатках предоставила крест командора Ордена Британской империи актрисе Уэнди Крейг.

Несмотря на то, что представители монарха не подтвердили причину использования этого аксессуара, иностранные журналисты назвали его "мерой предосторожности на фоне эпидемии коронавируса". Известно, что через пару недель Елизавета II отметит свой 94-й день рождения, а люди в столь почтенном возрасте крайне восприимчивы к инфекциям. На данный момент патоген COVID-2019 распространился на 80 стран и заразил около 80 тысяч человек. Из этого числа более 3 тысяч пациентов скончались из-за множественных осложнений.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Феклистов опроверг слухи о проблемах на съемках сериала…
Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен начала встречаться с Эдрианом…
Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019…
Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе…
Ученые рассказали, как мозг поможет в…
Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей…
В Сети появилась информация о системных требованиях шутера Valorant от Riot…
Егор Крид сделал сюрприз на день рождения дочери Муцениеце и…
Ксения Собчак предложила провести Премию МУЗ-ТВ 2021 в её…
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в…
«Посторонний человек»: Ирина Понаровская больше не общается с приемной…
Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения…
Авто в России начнут предупреждать о нарушениях…
«И ни рубля им не даю»: Валерия заявила, что не обеспечивает своих…
В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны…
В МТС планируют изменить формат своей розничной…
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков женился во второй…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова…
Генетики из Бразилии определили древних предков…
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных…
В Калуге чиновник предложил отправлять недовольных благоустроенностью города жителей в “ад на…
Медики рассказали об опасности ранней весны для россиян с…
В Сети появились «живые» снимки бюджетного Google Pixel…
"Бабушка по телефону": Евгения Добровольская призналась, что всего раз виделась с…
Юлия Барановская поделилась нежным фото с младшим сыном от Андрея…
Жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова поселила в его квартире 30…
Участник «Дом-2» Илья Яббаров грозит испортить жизнь соседям на шоу «Спаси свою…
Просмотреть все новости