Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках





Число инфицированных коронавирусом в Великобритании выросло до 51 человека, что вынуждает многих жителей Соединенного Королевства принимать меры противодействия. Подобные тенденции коснулись и королевского двора страны, о чем свидетельствует недавние перемены в гардеробе Елизаветы II. Речь идет о традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце, во время которой британская королева в длинных белых перчатках предоставила крест командора Ордена Британской империи актрисе Уэнди Крейг.Несмотря на то, что представители монарха не подтвердили причину использования этого аксессуара, иностранные журналисты назвали его "мерой предосторожности на фоне эпидемии коронавируса". Известно, что через пару недель Елизавета II отметит свой 94-й день рождения, а люди в столь почтенном возрасте крайне восприимчивы к инфекциям. На данный момент патоген COVID-2019 распространился на 80 стран и заразил около 80 тысяч человек. Из этого числа более 3 тысяч пациентов скончались из-за множественных осложнений.