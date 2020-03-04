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Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей спецслужбам

Экс-лидер международной хакерской сети «Anonymous» Джейк Дэвис опубликовал на своей странице в Twitter результат собственного изучения алгоритмов одного из мессенджеров. Он заявил, что WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей спецслужбам.
Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей спецслужбам

По словам Джейка Дэвиса личный файл пользователя WhatsApp содержит список контактов и сообществ, а также информацию со всех мобильных устройств, с которых когда-либо осуществлялся вход в приложение. Потому, в случае, так называемого, «слива», государственные спецслужбы получают доступ к конфиденциальным данным о местонахождении конкретного человека, его фотографиям и перепискам.

Экс-хакер отметил, что они могут просмотреть невероятно огромную сеть из тех, кто общается друг с другом и в каких сообществах состоит» В тоже время он утверждает, что это исключительно его предположение, которое основано на личном изучении алгоритмов WhatsApp. Однако, если догадка на самом деле достоверна, государственные спецслужбы могут использовать доступ к конфиденциальной информации для вычисления людей, принадлежащих к террористическим или экстремистским организациям, запрещенных на территории страны.

Напоследок Джей Дэвис, ставший специалистом кибербезопасности, предупредил пользователей WhatsApp о возможности автоматического добавления контактов в сомнительные группы. Чтобы этого не произошло, необходимо самостоятельно отключить «присоединение в чаты по-умолчанию» в настройках приложения.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:29

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