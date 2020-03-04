Егор Крид сделал сюрприз на день рождения дочери Муцениеце и Прилучного

3 марта дочери Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 4 года. Те, кто не присутствовал на празднике, поздравили Мию по видеосвязи. В их числе оказался известный российский певец Егор Крид. В видео, опубликованном артисткой, именинница призналась, что «даже вспотела» от такого сюрприза. Актриса отметила, что считает этот момент «лучшим за весь день». Она поблагодарила знаменитость и всех за поддержку.Неизвестно, посетил ли торжество Прилучный. В своём Instagram-аккаунте он поделился с поклонниками архивным кадром дочери, продемонстрировав, насколько сильно она изменилась. «Было-стало. У моей красотки день варенья», – написал актёр.Напомним, не так давно стало известно о расставании Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, которые прожили в браке восемь лет. Знаменитости заверили, что остались друзьями и попросили фанатов поддержать их в это время.