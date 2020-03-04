«Посторонний человек»: Ирина Понаровская больше не общается с приемной дочерью

Популярная певица Ирина Понаровская стала гостьей передачи «Основано на реальных событиях». В эфире телешоу знаменитость поделилась некоторыми подробностями личной жизни, а также рассказала об отношениях с Анастасией Камышевой. Приемную дочь артистка взяла на воспитание много лет назад, после того, как малышку оставила в гримерке звезды одна из ее фанаток. Однако девочка прожила в семье Понаровской недолго. Некоторое время спустя исполнительница родила сына Энтони, а Камышеву отвезла в детский дом.Пару лет назад Ирина Понаровская увиделась с приемной дочерью в эфире «Жди меня» и предложила девушке переселиться в свое жилище. Камышева перебралась в дом певицы, однако прижиться там не смогла. Девушка флиртовала с сыном знаменитости, а также считала нормой носить ее украшения, что категорически не устраивало Понаровскую.В итоге певица потребовала, чтобы приемная дочь съехала, и на этом их общение прекратилось. Сейчас Камышева живет с сыном в коммунальной квартире, зарабатывая на жизнь хореографией. Понаровская же считает девушку просто посторонним человеком, «взятым случайно от беды», и больше не планирует поддерживать с ней какие-либо отношения.