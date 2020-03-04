АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны поддельными

СМИ недавно распространяли новости о том, что МОК признал поддельными подписи Григория Родченкова в документе о нарушении допинговых правил биатлонистками из России. В Международном олимпийском комитет сообщили, что подобная информация является ложной.

Представители МОК недавно предоставили экземпляр письма от юриста Алексея Панича, который представляет защиту отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде. В нем говорится о ложности утверждений, что Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи экс-руководителя столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на деловых бумагах, которые являются основой обвинения спортсменок в использовании допинга.

Адвокат сообщил, что его слова были неправильно истолкованы российскими журналистами. Панич сообщает, что МОК уже направила в CAS нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания - достоверны. Стоит отметить, что Зайцеву, Вилухину и Романову дисквалифицировали три года тому назад из-за решения МОК, а также лишили серебряной медали Олимпийских игр в Сочи-2014. Их апелляция на данный момент рассматривается в Спортивном арбитражном суде.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен начала встречаться с Эдрианом…
Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019…
Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе…
Ученые рассказали, как мозг поможет в…
Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей…
В Сети появилась информация о системных требованиях шутера Valorant от Riot…
Егор Крид сделал сюрприз на день рождения дочери Муцениеце и…
Ксения Собчак предложила провести Премию МУЗ-ТВ 2021 в её…
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в…
«Посторонний человек»: Ирина Понаровская больше не общается с приемной…
Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения…
Авто в России начнут предупреждать о нарушениях…
«И ни рубля им не даю»: Валерия заявила, что не обеспечивает своих…
В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны…
В МТС планируют изменить формат своей розничной…
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков женился во второй…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова…
Генетики из Бразилии определили древних предков…
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных…
В Калуге чиновник предложил отправлять недовольных благоустроенностью города жителей в “ад на…
Медики рассказали об опасности ранней весны для россиян с…
В Сети появились «живые» снимки бюджетного Google Pixel…
"Бабушка по телефону": Евгения Добровольская призналась, что всего раз виделась с…
Юлия Барановская поделилась нежным фото с младшим сыном от Андрея…
Жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова поселила в его квартире 30…
Участник «Дом-2» Илья Яббаров грозит испортить жизнь соседям на шоу «Спаси свою…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась об увольнении Юлии…
Просмотреть все новости