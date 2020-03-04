В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны поддельными





Представители МОК недавно предоставили экземпляр письма от юриста Алексея Панича, который представляет защиту отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде. В нем говорится о ложности утверждений, что Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи экс-руководителя столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на деловых бумагах, которые являются основой обвинения спортсменок в использовании допинга.Адвокат сообщил, что его слова были неправильно истолкованы российскими журналистами. Панич сообщает, что МОК уже направила в CAS нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания - достоверны. Стоит отметить, что Зайцеву, Вилухину и Романову дисквалифицировали три года тому назад из-за решения МОК, а также лишили серебряной медали Олимпийских игр в Сочи-2014. Их апелляция на данный момент рассматривается в Спортивном арбитражном суде.