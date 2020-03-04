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Авто в России начнут предупреждать о нарушениях ПДД

Машины из России могут самостоятельно предупреждать о нарушениях ПДД благодаря встроенным “умным системам”. Соответствующие стандарты могут утвердить в стране уже до конца октября нынешнего года.

Новые “умные системы” смогут распознавать объекты инфраструктуры, включая светофоры, различные дорожные знаки и даже разметку. Специальные камеры смогут улавливать детали, они фиксируются посредством специальной программы, после чего водителю посредством сигнала или сообщения на экран передаются соответствующие данные. Этот метод актуален при разгоне до 150 км/ч, а в то время как суммарное расстояние для обнаружения средств организации дорожного движения составит 30-100 м. При этом нововведение не требует установки датчиков на элементы инфраструктуры.

Система предназначена для транспортных средств категорий M и N, куда входят легковые авто, автобусы, троллейбусы и грузовые модели. ГОСТ не затрагивает беспилотные машины, но его действие актуально для транспорта с автопилотом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:42

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