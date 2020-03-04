В МТС планируют изменить формат своей розничной сети





С наступлением весны МТС собирается внедрить три новых формата собственных магазинов. На данный момент стандартная разновидность имеет площадь в 30–50 кв. м, витрины с гаджетами и гарнитурами, стол консультанта и центры самообслуживания, позволяющие получить операторские услуги. Совсем скоро посетители смогут оценить шоурумы размером в 150 кв. м, разделенные демонстрационными локациями, которые позволяют протестировать новые смартфоны, а также элементы «умного» дома и устройства для киберспорта. Всего планируется построить около 80 подобных шоурумов, основная задача которых состоит в улучшении имиджа компании.Другим форматов называются флагманские салоны от 70 до 120 кв. м, которые разместят в городах с большой проходимостью. А вот мини-салоны откроют в местах, габариты которых не позволяют разместить крупный офис. где невозможно размещение большого офиса. Эти помещения с площадью до 20 кв. м. будут включать в себя терминалы самообслуживания МТС. Известно, что до конца текущего года доля стандартных магазинов снизится до 63–64%. Мини-салоны составят 25%, флагманские 10%, а шоурумам отведут 1–2%. Представители фирмы сообщают, что количество сокращений помещений розничной торговли будет зависеть от ситуации на рынке.