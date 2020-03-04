«И ни рубля им не даю»: Валерия заявила, что не обеспечивает своих детей

Российская исполнительница рассказала журналистам премии «МУЗ-ТВ», что у детей уже есть «все квартиры и дома и необходимости думать об этом - нет». По словам нынешнего мужа певицы Иосифа Пригожина: «Дети должны достичь всего сами». Супруги убеждены, что обеспечивая своих взрослых наследников «машинами, яхтами, самолетами» они бы «лишили их мотивации, а также желания самостоятельно зарабатывать и достигать своих целей».51-летняя Валерия в шутку отметила, что «жить она намерена еще долго и детям придется подождать свое наследство». В тоже время, она всегда готова дать денег своим наследникам «в долг на неопределенный срок». Однако на данный момент и дочь, и сыновья все свои финансовые вопросы решают без помощи звездной матери.Как известно, певица начала свою творческую карьеру в 90-х годах прошлого столетия и до сих пор не уступает позиций новому поколению музыкантов. За весь период своей профессиональной деятельности Валерия стала обладательницей более 30-ти наград и премий на различных конкурсах и фестивалях. Все же, главным достижением жизни певица считает своих троих детей: 26-летнюю дочь Анну, 25-летнего сына Артемия и 21-летнего – Арсения.