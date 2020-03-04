Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков женился во второй раз





Для шоумена ребёнок от Ангелины станет уже третьим. От брака с Евгенией Шамаевой, с которой Степан расстался 2 года назад, у звезды телешоу уже есть двое детей, сын и дочь. Его нынешняя супруга тоже может похвастаться двумя дочерьми от первого брака. Влюблённые очень счастливы будущему пополнению и совершенно спокойно относится к детям партнера от предыдущих браков. Они уверена, что детей не может быть много.На торжестве невеста была в изысканном платье. Оно открывала плечи и выделяла зону декольте новобрачной. Немного завышенная талия удачно скрывала чуть увеличившиеся формы Ангелины. На празднование невеста решила отказаться от фаты.Не исключено, что ребёнок новобрачных может появиться на телестройке. Недавно появилась информация, что Меньщиков вместе с избранницей решил вернуться на проект «Дом-2», где организаторы решили собрать старый звёздный состав и многие герои приедут со своими семьями.