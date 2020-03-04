Звезда "Дом-2" Милена Безбородова беременна





Однако, на данный момент Безбородова рассказывает, что она изменилась и больше ссор никогда у них не будет. А в счастливой семейной жизни им поможет ребёнок.Участница телестройки в прямом эфире поведала, что беременна и они с Безусом через девять месяцев ждут появление первенца. Сама же Безбородова очень счастлива, но будут ли родители растить малыша в периметре или за "Домом-2", пара пока не определилась.Многие поклонники проекта уже высказали свое мнение, что союз этот "ненадолго", и очередной ребенок из реалити-шоу будет расти в неполной семье. Но были и защитники Безуса и Безбородовой. Такие оптимисты верят в их любовь и надеются, что у пары все будет хорошо.