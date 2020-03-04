Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по запаху





В рамках эксперимента 164 матери, принявшие участие в исследовании, нюхали хлопковые футболки и майки детей до 18 лет, в которых те спали одну ночь. Каждая участница тестировала собственные образцы запахов тела с четырьмя незнакомыми. Ведущий автор проекта, доктор Лаура Шейфер, обнаружила, что запахи тела детей являются важным фактором, влияющим на отношения матери с ребенком. В целом, около 64% матерей смогли правильно определить стадию развития ребенка. Выяснилось, что запахи у детей младшего возраста были приятнее, чем у старших детей, у которых уже началось половое созревание. Ученые предположили, что запах детского тела может способствовать нежной любви родителей к собственному чаду. В то же время запах детей, прошедших половую зрелость, может быть истолкован как “механизм обособленности”. В это время ребенок готовится быть независимым и отдаляется от родительской опеки.Новые исследования помогут в разработке новых методов преодоления послеродовой депрессии, а также проблем, связанных с эмоциональной составляющей между матерью и ребенком.