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Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
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Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по запаху

Ученые из Германии доказали, что матери могут определить стадии развития собственного ребенка по запаху. Результаты нового исследования сотрудников Технического университета Дрездена представлены в научном издании Frontiers in Psychology.

В рамках эксперимента 164 матери, принявшие участие в исследовании, нюхали хлопковые футболки и майки детей до 18 лет, в которых те спали одну ночь. Каждая участница тестировала собственные образцы запахов тела с четырьмя незнакомыми. Ведущий автор проекта, доктор Лаура Шейфер, обнаружила, что запахи тела детей являются важным фактором, влияющим на отношения матери с ребенком. В целом, около 64% матерей смогли правильно определить стадию развития ребенка. Выяснилось, что запахи у детей младшего возраста были приятнее, чем у старших детей, у которых уже началось половое созревание. Ученые предположили, что запах детского тела может способствовать нежной любви родителей к собственному чаду. В то же время запах детей, прошедших половую зрелость, может быть истолкован как “механизм обособленности”. В это время ребенок готовится быть независимым и отдаляется от родительской опеки.

Новые исследования помогут в разработке новых методов преодоления послеродовой депрессии, а также проблем, связанных с эмоциональной составляющей между матерью и ребенком.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:58

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