Генетики из Бразилии определили древних предков афроамериканцев





Трансатлантическая работорговля перевезла около 9 млн африканцев в Америку между началом 16-го и серединой 19-го веков. За последнее десятилетие ученые использовали обширный геномный анализ, чтобы лучше понять закономерности афро-американского происхождения в сегодняшнем населении двух континентов. Новые данные могут помочь восстановить прошлое, принимая во внимание сложную географическую и геополитическую историю.Исследовательская группа из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии изучила ДНК 6,2 тысяч человек из 22 групп населения. Результаты показали, что западноафриканские предки внесли свой вклад в жителей северных широт Северной и Южной Америки, тогда как в южной части Южной Америки преобладает родословная из Южной и Восточной Африки. Прибытие крупнейшего контингента чернокожей расы наблюдается между 1700 и 1850 годами. Это свидетельствует о том, что обозначенный временной период имел решающее значение для создания структуры африканского генофонда в Новом Свете.