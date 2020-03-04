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Генетики из Бразилии определили древних предков афроамериканцев

Происхождение многих современных афроамериканцев сложно определить из-за истории работорговли, которая коснулась людей из разных частей Африки. Генетики из Бразилии все же смогли выяснить, кто из древних предков составляет большую часть их ДНК.
Генетики из Бразилии определили древних предков афроамериканцев

Трансатлантическая работорговля перевезла около 9 млн африканцев в Америку между началом 16-го и серединой 19-го веков. За последнее десятилетие ученые использовали обширный геномный анализ, чтобы лучше понять закономерности афро-американского происхождения в сегодняшнем населении двух континентов. Новые данные могут помочь восстановить прошлое, принимая во внимание сложную географическую и геополитическую историю.

Исследовательская группа из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии изучила ДНК 6,2 тысяч человек из 22 групп населения. Результаты показали, что западноафриканские предки внесли свой вклад в жителей северных широт Северной и Южной Америки, тогда как в южной части Южной Америки преобладает родословная из Южной и Восточной Африки. Прибытие крупнейшего контингента чернокожей расы наблюдается между 1700 и 1850 годами. Это свидетельствует о том, что обозначенный временной период имел решающее значение для создания структуры африканского генофонда в Новом Свете.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58

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