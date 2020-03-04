В Калуге чиновник предложил отправлять недовольных благоустроенностью города жителей в “ад на земле”





Недавно вернувшийся из Москвы Владимир Васин отметил, что у него Калуга вызывает лишь приятные впечатления, поэтому он не понимает возмущения местных жителей. В частности, граждане призывают исправить неустроенность и избавиться от грязи. В связи с этим чиновник посоветовал недовольным отправиться в Дели и сравнить уровень жизни. Он также выступил с предложением всех лидеров “антимнения” о городе отправить в туристическую ознокомительную поездку в Индию на четыре дня. Сам он однажды побывал в этой стране, отметив, что по приезду на родину он выбросил всю верхнюю одежду, а дома первым делом отправился в ванную.Глава Калуги Дмитрий Денисов извинился перед местными жителями, которых задели слова Васина. Также он пообещал провести с чиновником беседу по поводу некорректных сравнений.