Медики рассказали об опасности ранней весны для россиян с аллергией





По словам экспертов из Аграрно-технологического института РУДН, аллергические реакции у россиян этой весной будут осложняться малочисленными осадками. Кроме того, представляющая опасность береза выпустит свои сережки на месяц или полтора раньше, чем обычно, из-за возрастающей температуры воздуха. При этом, в середине февраля отмечалось цветение ольхи и лесного ореха, что при нормальных погодных условиях происходит лишь в конце марта.Соотечественники уже начинают обращаться за медицинской помощью из-за обострившейся аллергии, сообщает Михаил Костинов, глава лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН. Многие ученые обращают внимание на аномальность столь раннего цветения, которое не наблюдалось в России за последние 100 лет. Известно, что в европейской части страны с наступлением марта уровень тепла дойдет до отметки в 22-24 градуса по Цельсию, что более характерно для лета.