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Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных антибиотиков

Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных антибиотиков для борьбы с распространенными инфекциями. Врачи отмечают, что растительные компоненты намного лучше воспринимаются организмом и вызывают меньше побочных действий.
Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных антибиотиков

Первое место в рейтинге по праву занимает чеснок. Из-за своих противогрибковых, антибактериальных и противовирусных свойств, медики называют его самым мощным естественным антибиотиком. Кроме того, они рекомендует употреблять данный продукт для профилактики глистных инвазий и снижения артериального давления.

Примечательно, что подобное действие на сердечно-сосудистую систему оказывает эфирное масло чайного дерева. Его применяют не только в качестве наружного местного антибиотика, но и перорально, например, для предотвращения тромбоза. Подобно эфиру врачи рекомендуют наносить экстракт пурпура на воспаленные участки кожи, пораженные атопическим дерматитом. По мнению экспертов, такой концентрат сгладит проявления кожного заболевания и укрепит защитные функции иммунной системы.

Закрывает ТОП-5 растение барбарис. В его составе содержаться куркумин и берберин, которые предупреждают инфекционные заболевания органов ЖКТ, в том числе гастродоуденита и СРК, возникающих на фоне поражения слизитой хеликобактером пилори и золотистым стафилококком. Однако медики предостерегли от употребления всех вышеописанных продуктов во время обострения хронических патологий без предварительной консультации с лечащим врачом.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:51

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