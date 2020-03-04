Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных антибиотиков





Первое место в рейтинге по праву занимает чеснок. Из-за своих противогрибковых, антибактериальных и противовирусных свойств, медики называют его самым мощным естественным антибиотиком. Кроме того, они рекомендует употреблять данный продукт для профилактики глистных инвазий и снижения артериального давления.Примечательно, что подобное действие на сердечно-сосудистую систему оказывает эфирное масло чайного дерева. Его применяют не только в качестве наружного местного антибиотика, но и перорально, например, для предотвращения тромбоза. Подобно эфиру врачи рекомендуют наносить экстракт пурпура на воспаленные участки кожи, пораженные атопическим дерматитом. По мнению экспертов, такой концентрат сгладит проявления кожного заболевания и укрепит защитные функции иммунной системы.Закрывает ТОП-5 растение барбарис. В его составе содержаться куркумин и берберин, которые предупреждают инфекционные заболевания органов ЖКТ, в том числе гастродоуденита и СРК, возникающих на фоне поражения слизитой хеликобактером пилори и золотистым стафилококком. Однако медики предостерегли от употребления всех вышеописанных продуктов во время обострения хронических патологий без предварительной консультации с лечащим врачом.