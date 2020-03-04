В Сети появились «живые» снимки бюджетного Google Pixel 4a
Веб-портал Slahleaks решил поделиться с пользователями Сети «живыми» снимками Google Pixel 4a. Этот бюджетный камерофон в будущем выйдет на рынок с необычными форм-фактором и объективом.
Компания Google в скором времени выпустит новый недорогой смартфон, который продолжит традицию бренда разрабатывать спорные с точки зрения дизайна гаджеты. Новинка получит наименование Pixel 4a, первые фотографии которой уже распространяются среди пользователей соцсетей. Внимание экспертов привлекла неоднозначная камера, которую поместили в квадратный модуль, что напоминает о старших поколениях Pixel 4 и Pixel 4 XL. В то же время, здесь расположен только один датчик вместо трех. А вот лицевая сторона получит встроенный в дисплей объектив в аккуратном вырезе.
Производитель пока не раскрывал подробностей о технической стороне будущей модели, но некоторые источники предоставляют предполагаемые характеристики. В частности, линейку камерофонов могут оснастить процессором Snapdragon 730 или 765, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Также в наличии будет 3,5-миллиметровое гнездо для аудио-гарнитуры, порт USB Type-C, 5,7-дюймовый экран, а также датчик на 12,2 Мп. По предварительной информации, анонс Pixel 4a должен состояться весной текущего года.
Компания Google в скором времени выпустит новый недорогой смартфон, который продолжит традицию бренда разрабатывать спорные с точки зрения дизайна гаджеты. Новинка получит наименование Pixel 4a, первые фотографии которой уже распространяются среди пользователей соцсетей. Внимание экспертов привлекла неоднозначная камера, которую поместили в квадратный модуль, что напоминает о старших поколениях Pixel 4 и Pixel 4 XL. В то же время, здесь расположен только один датчик вместо трех. А вот лицевая сторона получит встроенный в дисплей объектив в аккуратном вырезе.
Производитель пока не раскрывал подробностей о технической стороне будущей модели, но некоторые источники предоставляют предполагаемые характеристики. В частности, линейку камерофонов могут оснастить процессором Snapdragon 730 или 765, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Также в наличии будет 3,5-миллиметровое гнездо для аудио-гарнитуры, порт USB Type-C, 5,7-дюймовый экран, а также датчик на 12,2 Мп. По предварительной информации, анонс Pixel 4a должен состояться весной текущего года.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30