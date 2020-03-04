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"Бабушка по телефону": Евгения Добровольская призналась, что всего раз виделась с внучкой

Актриса Евгения Добровольская называет себя “бабушкой по телефону”. Советская и российская звезда кино видела свою внучку лишь раз, а наблюдает за ее взрослением по фотографиям.
"Бабушка по телефону": Евгения Добровольская призналась, что всего раз виделась с внучкой

У 29-летнего Николая Ефремова в ноябре прошлого года родилась дочь, которую назвали Аллой в честь прабабушки. Евгения Добровольская в шоу “Ты не поверишь!” призналась, что видела внучку лишь на первом месяце жизни. Она знакомится с наследницей сына по фотографиям и скучает. Артистка знает, что девочка быстро растет и уже держит голову. Однако на личные встречи у нее нет времени, поскольку звезла занята в театре. Актриса призналась, что молодым родителям иногда нужна помощь даже тогда, когда она находится на сцене, поэтому ей приходится говорить, что она ничем не может помочь.

Артистка считает свою невестку героиней, поскольку она терпит непростой характер Николая Ефремова. У самой Евгении Добровольской есть четыре сына, а также подрастает дочь, родившаяся в 2009 году от кинооператора Дмитрия Мананникова.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:14

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