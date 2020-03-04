Юлия Барановская поделилась нежным фото с младшим сыном от Андрея Аршавина

Юлия Барановская позирует вместе с 8-летним сыном Арсением Аршавиным в обнимку в постели, что поклонники назвали чрезвычайно нежным и милым кадром. В подписи к фото телеведущая призналась в любви к своему наследнику. В комментариях многочисленные подписчики осыпали артистку и ее отпрыска комплиментами.У телеведущей также имеются старшие дети Артем и Яна, которые родились в отношениях звезды с Андреем Аршавиным. Пара рассталась в 2013 году спустя 9 лет совместной жизни.