Юлия Барановская поделилась нежным фото с младшим сыном от Андрея Аршавина
Юлия Барановская показала нежную фотографию с младшим сыном от Андрея Аршавина. Новый снимок телеведущая разместила на своей странице в Instagram.
Юлия Барановская позирует вместе с 8-летним сыном Арсением Аршавиным в обнимку в постели, что поклонники назвали чрезвычайно нежным и милым кадром. В подписи к фото телеведущая призналась в любви к своему наследнику. В комментариях многочисленные подписчики осыпали артистку и ее отпрыска комплиментами.
У телеведущей также имеются старшие дети Артем и Яна, которые родились в отношениях звезды с Андреем Аршавиным. Пара рассталась в 2013 году спустя 9 лет совместной жизни.
Юлия Барановская позирует вместе с 8-летним сыном Арсением Аршавиным в обнимку в постели, что поклонники назвали чрезвычайно нежным и милым кадром. В подписи к фото телеведущая призналась в любви к своему наследнику. В комментариях многочисленные подписчики осыпали артистку и ее отпрыска комплиментами.
У телеведущей также имеются старшие дети Артем и Яна, которые родились в отношениях звезды с Андреем Аршавиным. Пара рассталась в 2013 году спустя 9 лет совместной жизни.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:59