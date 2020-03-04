Участник «Дом-2» Илья Яббаров грозит испортить жизнь соседям на шоу «Спаси свою любовь»
Алексея Безуса и Милену Безбородову, которые ничем не отличались на шоу «Спаси свою любовь», теперь заменят Илья Яббаров и Анастасия Голд. Так как молодые люди совершенно не собираются там скучать, Илья порекомендовал участникам шоу не ожидать легкой жизни. Он уже разобрался с деньгами Алены Савкиной и теперь планирует поставить на место скандалистов.
Перед недельным переездом на «ССЛ» зрители видели огромное количество страданий Милены Безбородовой. Неделя закончилась и оказалось, что горьких эмоций девушка показала намного больше, чем заслуживал этот короткий переезд. Илья Яббаров и Анастасия Голд уже с радостью завозят свои вещи на место Лёши и Милены.
Яббаров успел предупредить соседей, что со спокойной жизнью могут распрощаться. Зрители часто упрекали его за отсутствие сюжетов. Даже конфликт с матерью его ребенка, Аленой Рапунцель, они считают наигранным, спровоцированным только для появления в эфире. Похоже теперь Илья сможет показать себя во всей красе.
Зрители укоряют Илью Яббарова в том, что не успели они поверить в натуральность его разборок с Савкиной, как стало известно, что вне эфира бывшая пара мило общается и не думает о ссорах.
Перед недельным переездом на «ССЛ» зрители видели огромное количество страданий Милены Безбородовой. Неделя закончилась и оказалось, что горьких эмоций девушка показала намного больше, чем заслуживал этот короткий переезд. Илья Яббаров и Анастасия Голд уже с радостью завозят свои вещи на место Лёши и Милены.
Яббаров успел предупредить соседей, что со спокойной жизнью могут распрощаться. Зрители часто упрекали его за отсутствие сюжетов. Даже конфликт с матерью его ребенка, Аленой Рапунцель, они считают наигранным, спровоцированным только для появления в эфире. Похоже теперь Илья сможет показать себя во всей красе.
Зрители укоряют Илью Яббарова в том, что не успели они поверить в натуральность его разборок с Савкиной, как стало известно, что вне эфира бывшая пара мило общается и не думает о ссорах.