Жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова поселила в его квартире 30 кришнаитов





Артист плохо обошелся с ней, когда вернулся к собственной супруге Екатерине Трофимовой. По ее мнению, Владимир Кузьмин “потерял рассудок” и теперь разрешает жить в собственной квартире 30 кришнаитам. Жилье превратилось в один из общеизвестных точек сбора представителей данной религиозной организации. При этом туда не пустят “любого встречного”, поскольку везде висят замки и имеется много охраны. Как передает “”КП, очевидцы наблюдали, как из квартиры выходят странные люди в замысловатой одежде.Подруга Светланы Карпухиной подчеркнула, что не так давно данную жилплощадь, стоимостью миллион долларов, Владимир Кузьмин отдал в единоличное пользование Екатерине Трофимовой.