Смартфон Nokia 7.2 прошел проверку звука в DxOMark





В DxOMark оценили качество записи звука Nokia 7.2 в 66 баллов, а воспроизведения – в 33 балла. В связи с тем, что единственный динамик аппарата делает звук недостаточно приятным, общая оценка гаджета составила 41 балл. Запись стереозвука осуществляется двумя микрофонами, но отсутствие стереодинамиков стало главным недостатком при прослушивании музыки или просмотре фильмов. Эксперты не советуют приобретать данное устройство тем пользователям, которые заинтересованы в качестве воспроизводимых звуковых дорожек.В своем выводе специалисты подчеркнули, что громкоговоритель Nokia 7.2 имеет недостаточную мощность. При этом гаджет действительно достаточно хорошо справляется с записью звука.