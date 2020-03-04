Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась об увольнении Юлии Ефременковой





Пожалуй, самая нелюбимая поклонниками телепроекта «Дом-2» ведущая Юлия Ефременкова неожиданно пропала из эфиров телешоу. Зрители уверены, что звезду уволили в результате скандальной истории.Подобные предположения подтверждает тот факт, что участники предпочитают не говорить о Ефременковой и просят поклонников не писать им вопросов, которые могут их скомпрометировать. Сама девушка тоже старательно обходит все темы, касающиеся «Дома-2», в своих социальных сетях. Комментаторы предполагают, что это говорит о её обиде на организаторов и телепроект в целом.Завесу тайны немного приподняла Ксения Бородина. Она была немногословной, однако подтвердила догадки подписчиков об увольнении Юлии Ефременковой. Но предупредила, что тема является конфиденциальной, пока идут некие разбирательства. Также Ксения добавила, что потеря невелика, так как разговор не идёт о таланте одном на миллион.