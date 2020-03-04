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Звезда «Дом-2» Тори Карасёва отметила годовщину с возлюбленной

Некоторые звезды проекта «Дом-2» не перестают удивлять не только своей эпатажностью, но и предпочтениями. Так, бывшая участница телестройки Тори Карасева призналась, что у нее есть чувства к женщине и они отмечают уже три года со дня начала своих отношений. Известно, что ее возлюбленную зовут Алена Андреева.

Звезда «Дом-2» Тори Карасёва отметила годовщину с возлюбленной

Когда Тори Карасева покинула знаменитую телестройку, то практически перестала распространяться о том, что происходит в ее личной жизни. Девушку стали на различных мероприятиях часто видеть в обществе некой Алены Андреевой, но кто они никто толком не знал.


В итоге поклонники Тори постановили, что это близкая подруга Карасевой, ведь не зря они вместе появляются на светских мероприятиях. Теперь же выяснилось, что между двумя дамами нечто большое. Тори Карасева в личном блоге поздравила Алену Андрееву с годовщиной их отношений и поблагодарила за поддержку, нежность, а также любовь.



Однако поклонники настолько сильно не могли поверить в отношения звезды проекта «Дом-2» Тори Карасевой с девушкой, что даже спросили у нее, а не поменяла ли она случайно ориентацию. В ответ Тори коротко написала: «Моя ориентация - любовь».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31

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