Звезда «Дом-2» Тори Карасёва отметила годовщину с возлюбленной





Когда Тори Карасева покинула знаменитую телестройку, то практически перестала распространяться о том, что происходит в ее личной жизни. Девушку стали на различных мероприятиях часто видеть в обществе некой Алены Андреевой, но кто они никто толком не знал.В итоге поклонники Тори постановили, что это близкая подруга Карасевой, ведь не зря они вместе появляются на светских мероприятиях. Теперь же выяснилось, что между двумя дамами нечто большое. Тори Карасева в личном блоге поздравила Алену Андрееву с годовщиной их отношений и поблагодарила за поддержку, нежность, а также любовь.Однако поклонники настолько сильно не могли поверить в отношения звезды проекта «Дом-2» Тори Карасевой с девушкой, что даже спросили у нее, а не поменяла ли она случайно ориентацию. В ответ Тори коротко написала: «Моя ориентация - любовь».