Лера Кудрявцева оскорблена назначением звезды «Дома-2» Ольги Бузовой на пост ведущей премии «МУЗ-ТВ»





Напомним, ранее во время так называемого пресс-завтрака были объявлены имена ведущих, которые удостоились в этом году провести премию «Муз-ТВ». Впервые среди них будет и знаменитая певица Ольга Бузова. Вместе с ней на сцену также выйдут Максим Галкин, Александр Ревва и журналистка Ксения Собчак.Однако тот факт, что на этот раз среди ведущих не оказалось Леры Кудрявцевой, удивил многих, ведь она была лицом и голосом церемонии более 10 лет. Единственный раз, когда телеведущая пропустила столь грандиозное событие, был в 2018 году, потому что Лера ждала дочь. Но уже в 2019 она вновь вышла на сцену.Теперь же, по словам Кудрявцевой, она признается, что новость о своей замене узнала из интернета и задумалась,а есть ли дружба с бывшими коллегами по «Муз-ТВ», ведь никто из них не сообщил ей лично, что на ее место взяли другую персону.Стоит отметить, сама премия пройдет 5 июня, ее организаторы заверили, что в этом году будет достаточно много интересных сюрпризов.