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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о коронавирусе: Любят в России паниковать и драматизировать

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, рассказал поклонникам, как он проходит восстановление. Полузащитник получил серьезную травму вовремя тренировочного матча перед началом футбольного сезона и оперировался в Италии.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о коронавирусе: Любят в России паниковать и драматизировать

Как написал Тарасов в своём Instagram, сразу по прилету в Москву всех пассажиров встретили медики. Для начала прибором проверяли температуру всех людей в салоне самолёта, потом ещё раз измерили уже в зале аэропорта. Все прилетевшие в обязательном порядке заполнили анкету, в каких местах Италии они бывали и могли ли контактировать с заболевшими. Так как самолет прилетел из страны, где недавно произошла вспышка коронавируса, подобные меры вполне оправданы.


По Тарасова словам, здоровье всех пассажиров рейса, на он котором летел, не вызвало вопросов у медиков и их отпустили по домам.

Он поделился с подписчиками, что жена рассказала ему много московских слухов о якобы сотнях заражённых в столице. Дмитрий Тарасов успокоил поклонников: он расспросил сотрудника Шереметьево о случаях обнаружения вируса у пассажиров. Его заверили, что проверки не выявили ни одного заболевшего за всё время. Поэтому спортсмен призывает всех не верить слухам, паниковать и драматизировать, а лучше заботиться о собственном здоровье.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:20

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