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Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала, почему так долго искала себе супруга

Неделю назад звезда телешоу «Дом-2» Катя Жужа заключила брак с Артёмом Маркеловым. Это свадьба стала первой в жизни 31-летней девушки. Она рассказала, почему выбор мужа занял немалое время.

Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала, почему так долго искала себе супруга

Недавно Екатерина Жужа вышла замуж за 25-летнего автогонщика Артёма Маркелова, который является сыном крупного предпринимателя. Еще в мае прошлого года пара тайно заключила брак в Лас-Вегасе, который не признается российским законодательством, и вот решила оформить свой союз по закону.


На днях Жужа в социальной сети Instagram опубликовала новый пост. Она выложила фотографию со своей мамой и рассказала больше о замужестве. Катя поделилась, что мать часто попрекала её долгим поиском жениха. В пример она приводила свою вторую дочь - Ольгу, которая в счастливом браке уже 20 лет. По словам телезвезды, она давно решила вступить в брак раз и навсегда, и потому искала самого лучшего мужа. И именно сейчас она нашла идеального мужчину. Она пожелала всем девушкам встретить свою настоящую любовь.

Среди подписчиков Кати Жужи нашлись и скептики, которые напомнили, что отношения с любимым могут измениться после нескольких лет совместной жизни

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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