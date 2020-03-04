Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала, почему так долго искала себе супруга





Недавно Екатерина Жужа вышла замуж за 25-летнего автогонщика Артёма Маркелова, который является сыном крупного предпринимателя. Еще в мае прошлого года пара тайно заключила брак в Лас-Вегасе, который не признается российским законодательством, и вот решила оформить свой союз по закону.На днях Жужа в социальной сети Instagram опубликовала новый пост. Она выложила фотографию со своей мамой и рассказала больше о замужестве. Катя поделилась, что мать часто попрекала её долгим поиском жениха. В пример она приводила свою вторую дочь - Ольгу, которая в счастливом браке уже 20 лет. По словам телезвезды, она давно решила вступить в брак раз и навсегда, и потому искала самого лучшего мужа. И именно сейчас она нашла идеального мужчину. Она пожелала всем девушкам встретить свою настоящую любовь.Среди подписчиков Кати Жужи нашлись и скептики, которые напомнили, что отношения с любимым могут измениться после нескольких лет совместной жизни