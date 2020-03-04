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«Прекратите травить пацана»: Рэпер Face вспомнил о появлении «припитого» сына Петра Порошенко на своем концерте

Не так давно сын бывшего украинского лидера Петра Порошенко угодил в серьезный скандал на родине, выскочив на сцену во время лондонского концерта рэпера Face. Вспомнил об этом инциденте и сам российский музыкант, отметив, что в тот вечер сын политика находился явно не в самом трезвом состоянии.
«Прекратите травить пацана»: Рэпер Face вспомнил о появлении «припитого» сына Петра Порошенко на своем концерте

По словам артиста, перед выступлением к нему подходили люди и говорили, что в зале будет присутствовать Михаил Порошенко, однако сам он на эту информацию решил не реагировать, а самое интересное началось уже в первые минуты концерта. «Выхожу на сцену и начинают читать, как вдруг смотрю, в первом ряду какой-то чувак месится очень жестко припитый, а у него на голове повязка», - вспоминает популярный рэп-исполнитель. В результате музыкант решил позвать этого парня на сцену, объяснив свои действия тем, что часто делится микрофоном с теми, кто «месится» на его концертах больше остальных.

«Я тогда прокричал фразу о русских в Лондоне. Но он ничего подобного вслед за мной не выкрикивал, только слова песни», - подчеркнул артист. Кроме того, как утверждает Face, Михаил Порошенко еще на сцене представился предложил ему пообщаться после концерта, но после этого импровизированного дуэта рэпер с ним больше не виделся. «Короче, прекратите травить пацана», - подытожил музыкант.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:27

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