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Полнолуние 2020: Ученые развенчали основные мифы о Луне

Уже в этот понедельник, 9 марта, жители планеты смогут увидеть полнолуние, так как спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние. Ученые решили развеять основные мифы о Луне, которые люди формировали на протяжении тысячелетий.

Полнолуние 2020: Ученые развенчали основные мифы о Луне


Во время полнолуния часто замечали различные силуэты и человеческие лица на небесном теле. Но, как оказалось, мистики в этом явлении нет. На поверхности Луны, которая во время полнолуния становится на треть ярче, просматриваются темные моря и светлые равнины.

Предки были убеждены, что если полнолуние наступает в воскресенье, то оно не принесет ничего хорошего. Счастливым это событие становилось в понедельник. По словам лингвистов, этому есть объяснение, так как в переводе на современный язык первый день недели означает «лунный день».

Ее одно распространенное заблуждение заключается в том, что полнолуние способно сводить людей с ума. Ученые подтверждают только тот факт, что спутник Земли влияет на сон. Например, людям в этот период сложнее заснуть, сон не такой глубокий и продолжительный. Доказано, что в организме человека во время полнолуния понижен гормон мелатонин.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:36

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