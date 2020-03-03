Полнолуние 2020: Ученые развенчали основные мифы о Луне





Во время полнолуния часто замечали различные силуэты и человеческие лица на небесном теле. Но, как оказалось, мистики в этом явлении нет. На поверхности Луны, которая во время полнолуния становится на треть ярче, просматриваются темные моря и светлые равнины.Предки были убеждены, что если полнолуние наступает в воскресенье, то оно не принесет ничего хорошего. Счастливым это событие становилось в понедельник. По словам лингвистов, этому есть объяснение, так как в переводе на современный язык первый день недели означает «лунный день».Ее одно распространенное заблуждение заключается в том, что полнолуние способно сводить людей с ума. Ученые подтверждают только тот факт, что спутник Земли влияет на сон. Например, людям в этот период сложнее заснуть, сон не такой глубокий и продолжительный. Доказано, что в организме человека во время полнолуния понижен гормон мелатонин.