«18-разовое питание»: Кристина Асмус срочно набирает вес для новой роли

«Попросили для роли набрать вес. То есть, 18-разовое питание, максимально вкусное, жирное и вредное. В общем, перехожу на привычный рацион мужа», - не без доли иронии гласит сообщение, опубликованное актрисой. При этом Кристина Асмус всерьез предупредила подписчиков, что ее «толстые» stories являются не последствиями второго триместра беременности, а вполне «легального» обжорства. Поклонники знаменитости в комментариях к этой публикации признались, что завидуют ей и, конечно же, желают удачи в подготовке к съемкам в новом проекте. Некоторые из подписчиков, правда, высказали свою обеспокоенность в связи с тем, что после набора веса возвращать свою былую форму Кристине Асмус будет довольно сложно.Примечательно, что еще недавно фанаты артистки были всерьез обеспокоены ее худобой на фотографиях и даже советовали ей почаще питаться. Судя по всему, теперь она сможет свободно следовать этим советам.