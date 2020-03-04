«18-разовое питание»: Кристина Асмус срочно набирает вес для новой роли
Известная российская актриса Кристина Асмус рассказал подписчикам на своей страничке в социальной сети Instagram, что в рамках подготовки к новой роли ее попросили набрать вес. Этот период в своей жизни звезда популярного ситкома «Интерны» назвала самым «кайфовым и долгожданным» временем.
«Попросили для роли набрать вес. То есть, 18-разовое питание, максимально вкусное, жирное и вредное. В общем, перехожу на привычный рацион мужа», - не без доли иронии гласит сообщение, опубликованное актрисой. При этом Кристина Асмус всерьез предупредила подписчиков, что ее «толстые» stories являются не последствиями второго триместра беременности, а вполне «легального» обжорства. Поклонники знаменитости в комментариях к этой публикации признались, что завидуют ей и, конечно же, желают удачи в подготовке к съемкам в новом проекте. Некоторые из подписчиков, правда, высказали свою обеспокоенность в связи с тем, что после набора веса возвращать свою былую форму Кристине Асмус будет довольно сложно.
Примечательно, что еще недавно фанаты артистки были всерьез обеспокоены ее худобой на фотографиях и даже советовали ей почаще питаться. Судя по всему, теперь она сможет свободно следовать этим советам.
«Попросили для роли набрать вес. То есть, 18-разовое питание, максимально вкусное, жирное и вредное. В общем, перехожу на привычный рацион мужа», - не без доли иронии гласит сообщение, опубликованное актрисой. При этом Кристина Асмус всерьез предупредила подписчиков, что ее «толстые» stories являются не последствиями второго триместра беременности, а вполне «легального» обжорства. Поклонники знаменитости в комментариях к этой публикации признались, что завидуют ей и, конечно же, желают удачи в подготовке к съемкам в новом проекте. Некоторые из подписчиков, правда, высказали свою обеспокоенность в связи с тем, что после набора веса возвращать свою былую форму Кристине Асмус будет довольно сложно.
Примечательно, что еще недавно фанаты артистки были всерьез обеспокоены ее худобой на фотографиях и даже советовали ей почаще питаться. Судя по всему, теперь она сможет свободно следовать этим советам.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:08