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«Вырядиться с головы до пят в Chanel – моветон»: Валерия высказалась о современных трендах в моде

Известная российская певица Валерия недавно посетила пресс-завтрак, участниками которого также стали многие другие российские знаменитости. На мероприятии, посвященном будущей церемонии награждения номинантов премии Муз-ТВ, супруга продюсера Иосифа Пригожина не только рассказала журналистам о творчестве, но еще и поделилась мнением относительно современных тенденций в моде.
«Вырядиться с головы до пят в Chanel – моветон»: Валерия высказалась о современных трендах в моде

По словам Валерии, индустрия моды сейчас производит на свет колоссальное количество разнообразных нарядов, однако при этом изготовители и модные дома попросту забывают о таких важных аспектах, как уникальность и оригинальность, что передается и потребителям. Как только в продаже появляется что-то более-менее уникальное и популярное, все вокруг тут же начинают это клонировать. В результате выходит так, что все вокруг делают одно и то же самое. Именно это, признается артистка, огорчает ее больше всего, тем более, что в таких условиях страдает в том числе и качество.

Певица посоветовала женщинам проявлять изобретательность при подборе модных нарядов и стараться творчески подходить к вопросу формирования своего гардероба. «Взять, и просто вырядиться с головы до пят в Chanel уже нельзя, это не модно и вообще моветон», - заявила знаменитость.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:28

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