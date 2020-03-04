«Вырядиться с головы до пят в Chanel – моветон»: Валерия высказалась о современных трендах в моде





По словам Валерии, индустрия моды сейчас производит на свет колоссальное количество разнообразных нарядов, однако при этом изготовители и модные дома попросту забывают о таких важных аспектах, как уникальность и оригинальность, что передается и потребителям. Как только в продаже появляется что-то более-менее уникальное и популярное, все вокруг тут же начинают это клонировать. В результате выходит так, что все вокруг делают одно и то же самое. Именно это, признается артистка, огорчает ее больше всего, тем более, что в таких условиях страдает в том числе и качество.Певица посоветовала женщинам проявлять изобретательность при подборе модных нарядов и стараться творчески подходить к вопросу формирования своего гардероба. «Взять, и просто вырядиться с головы до пят в Chanel уже нельзя, это не модно и вообще моветон», - заявила знаменитость.