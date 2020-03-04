Chevrolet Corvette, выпущенный в 1965 году, простоял в гараже почти 55 лет
В одном из гаражей штата Огайо недавно был найден Chevrolet Corvette второго поколения, выпущенный в 1965 году. Практически 55 лет он простоял без движения.
Судя по информационной табличке, это очень редкий экземпляр Chevrolet. Он оснащён инжекторным 5,4-литровым восьмицилиндровым двигателем, менее мощным, однако его стоимость выше, чем у карбюраторного Big Block. За 1965 год было продано 771 экземпляров, позднее производитель предпочёл отказаться от инжекторных моторов до 1982 года. Тогда у третьего поколения Chevrolet Corvette завершался жизненный цикл.
Автолюбители, ценящие старые машины не обращая внимание на марку и регион производства, всегда предпочитали редкие и экзотичные модификации. Именно поэтому такие автомобили с мощным двигателем оценивают в суммы с шестью нолями. К примеру, в 2017 году похожий спорткар с пробегом 143 231 километр продали за 101 тысячу долларов (около 6,7 млн рублей). Если учитывать, что у 55-летнего авто пробег в 2 раза меньше, его цена, судя по всему, будет намного больше. Хотя перед этим необходимо провести капитальный ремонт.
Ранее стало известно, что спорткар Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года стал самым дорогим автомобилем, продаваемым на eBay. Его стоимость оценили 1,5 млн долларов. Также на eBay неизвестный покупатель приобрёл пепел, который ранее представлял из себя Chevrolet Corvette 2015 года выпуска. Подробности сделки предпочли не раскрывать.
Судя по информационной табличке, это очень редкий экземпляр Chevrolet. Он оснащён инжекторным 5,4-литровым восьмицилиндровым двигателем, менее мощным, однако его стоимость выше, чем у карбюраторного Big Block. За 1965 год было продано 771 экземпляров, позднее производитель предпочёл отказаться от инжекторных моторов до 1982 года. Тогда у третьего поколения Chevrolet Corvette завершался жизненный цикл.
Автолюбители, ценящие старые машины не обращая внимание на марку и регион производства, всегда предпочитали редкие и экзотичные модификации. Именно поэтому такие автомобили с мощным двигателем оценивают в суммы с шестью нолями. К примеру, в 2017 году похожий спорткар с пробегом 143 231 километр продали за 101 тысячу долларов (около 6,7 млн рублей). Если учитывать, что у 55-летнего авто пробег в 2 раза меньше, его цена, судя по всему, будет намного больше. Хотя перед этим необходимо провести капитальный ремонт.
Ранее стало известно, что спорткар Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года стал самым дорогим автомобилем, продаваемым на eBay. Его стоимость оценили 1,5 млн долларов. Также на eBay неизвестный покупатель приобрёл пепел, который ранее представлял из себя Chevrolet Corvette 2015 года выпуска. Подробности сделки предпочли не раскрывать.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:07