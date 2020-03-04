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Игорь Верник вспомнил, как 30 лет назад оказался в Торонто без работы на улице

В своем микроблоге Instagram Игорь Верник решил поделиться историей, которая произошла с ним 30 лет назад. Актер вспомнил, как он с коллегами оказался на улице в Торонто без работы и денег.

Игорь Верник вспомнил, как 30 лет назад оказался в Торонто без работы на улице


По словам Игоря Верника, в Канаду он поехал с музыкантами и группой танцоров, чтобы участвовать в мюзикле Russian on Broadway. 56-летний актер специально для поездки одолжил у своего брата розовую куртку. Образ Игоря Верникова в те года дополняли бордовые ботинки и кофта-тельняшка.

Актер вместе со своим коллегой Игорем Портным исполняли в мюзикле главные роли. Но произошло так, вскоре артисты остались без крыши над головой. Игорь Верник уже не помнит, обманул ли их продюсер, или он и сам стал жертвой аферы. Но вся труппа была выселена из гостиницы и оказалась на улице. По радио Торонто объявили о том, что русские актеры оказались в беде и к ночи всех их расселили по местным семьям. В Канаде Игорь Верник пробыл месяц, после чего вернулся домой, а многие его коллеги остались там жить.

Фолловерам очень понравилась история актера, а некоторые подписчики написали, что это был «гениальный случай». В комментариях пользователи отметили, что у 20-летнего Гриши, сына знаменитости, схожие черты лица с отцом в молодости.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:04

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