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Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев рассказал о причинах переезда в Петербург

Муж и коллега актрисы Елизаветы Боярской по актерскому цеху Максим Матвеев недавно рассказал прессе о том, что решил перебраться вместе с семьей в Санкт-Петербург. Как утверждает артист, ему очень нравится Москва, однако в столице он попросту не успевает заниматься и работой и домашними делами.
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев рассказал о причинах переезда в Петербург

Например, для того, чтобы отвезти одного из сыновей на дополнительные занятия, артисту приходится тратить массу времени в пробках. На этом фоне Матвеев уверен, что в Петербурге ему удастся избавиться от этой проблемы, что позволит ему больше времени уделять любимой семье. Кроме того, артист даже успел присмотреть место, где смогут проводить свободное время после занятий в школе его наследники. Речь об Аничковом дворце, который расположен в непосредственной близости к дому Матвеева и Боярской.

Кроме всего прочего, 37-летний актер поделился с фанатами своими мыслями о том, как следует воспитывать детей. Он убежден, что воспитание первого ребенка всегда отличается от того, как родители относятся ко второму наследнику. И дело, по словам мужа Елизаветы Боярской, вовсе не в том, что младших детей любят меньше, а лишь в том, что родители к моменту их рождения уже набираются определенного опыта.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:06

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