Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев рассказал о причинах переезда в Петербург





Например, для того, чтобы отвезти одного из сыновей на дополнительные занятия, артисту приходится тратить массу времени в пробках. На этом фоне Матвеев уверен, что в Петербурге ему удастся избавиться от этой проблемы, что позволит ему больше времени уделять любимой семье. Кроме того, артист даже успел присмотреть место, где смогут проводить свободное время после занятий в школе его наследники. Речь об Аничковом дворце, который расположен в непосредственной близости к дому Матвеева и Боярской.Кроме всего прочего, 37-летний актер поделился с фанатами своими мыслями о том, как следует воспитывать детей. Он убежден, что воспитание первого ребенка всегда отличается от того, как родители относятся ко второму наследнику. И дело, по словам мужа Елизаветы Боярской, вовсе не в том, что младших детей любят меньше, а лишь в том, что родители к моменту их рождения уже набираются определенного опыта.