«Я сейчас в отношениях»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова пошутила, что и дома устраивает «концерты»
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что рядом с ней никому и никогда не бывает скучно, ведь она даже дома умудряется устраивать концерты. Естественно, что сказала это звезда в шутку.
После того, как стало известно, что популярная ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова проведет премию Муз-ТВ, она дала обширное интервью. Певица рассказала, что не приемлет никаких полумер. Так, телеведущую назвали практически женой, на что Бузова ответила, что это практически также, если бы о ней говорили «почти беременна».
По словам Бузовой, она или находится в положении и замужем, или все-таки нет. Кроме того, Ольга Бузова отметила, что у нее есть личная жизнь и она счастлива с Давидом Манукяном. Но певица говорит, что умеет различать личное и творчество. Один из главных факторов счастливого существования для звезды гармония с самим собой.
Бузова подчеркивает, что для нее любой ее выход на сцену, где бы она ни была это огромное событие. Для нее не важно выступать на небольшой сцене в Мытищах или в столице. Также теледива сказала, иногда бывает и такое, что может устроить «концерты» дома.
После того, как стало известно, что популярная ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова проведет премию Муз-ТВ, она дала обширное интервью. Певица рассказала, что не приемлет никаких полумер. Так, телеведущую назвали практически женой, на что Бузова ответила, что это практически также, если бы о ней говорили «почти беременна».
По словам Бузовой, она или находится в положении и замужем, или все-таки нет. Кроме того, Ольга Бузова отметила, что у нее есть личная жизнь и она счастлива с Давидом Манукяном. Но певица говорит, что умеет различать личное и творчество. Один из главных факторов счастливого существования для звезды гармония с самим собой.
Бузова подчеркивает, что для нее любой ее выход на сцену, где бы она ни была это огромное событие. Для нее не важно выступать на небольшой сцене в Мытищах или в столице. Также теледива сказала, иногда бывает и такое, что может устроить «концерты» дома.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:13