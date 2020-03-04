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Астрономы: Искажение Млечного Пути намекает на столкновение с другой галактикой

Учёные, беря за основу данные миссии Gaia, выяснили, искажение Млечного Пути может намекать на столкновение, произошедшее недавно, либо на слияние c одной из спутниковых галактик, которое могло продолжаться очень долго. Об этом заявила астроном Элоиза Поджио.

Млечный Путь относится к категории спиральных галактик, однако он сильно искажён по краям. С помощью спутника Gaia, запущенного в 21013 году для создания самой полной 3D-карты Галактики, учёные смогли отметить несколько событий. Слияние 8-11 млpд. лет назад привело к тому, что галактический диск раздулся и наполнился звёздами. Много лет назад он столкнулся c иной галактикой и это привело к возникновению ряби в водороде. Последнее исследование команды показало, искажение диска можно наблюдаться не в одном месте. Оно передвигается вокруг центра, на подобии звёзд, однако имеет другую скорость.

Астроном Элоиза Поджио сообщила: «Нами была измерена скорость искривления c применением реальных данных и моделей. Искажение оборачивается вокруг центра Галактики за 600-700 млн. лет. Если сравнивать, Солнце делает это за 220 млн. лет». Согласно выводам экспертов, столкновение c галактикой является последствием формирования данного искривления. Учёные пока не выяснили, с чем именно слился Млечный Путь, однако вероятнее всего это Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, передает "ВКосмосе".

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:08

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