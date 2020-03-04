В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства





По данным пресс-службы ведомства, под эти цели в 2020 году было выделено свыше 10 миллиардов рублей. «В 2020 году в России впервые начала свою работу программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, которые перенесли инфаркт, инсульт и прочие заболевания. В список доступных препаратов, бесплатное обеспечение которыми доступно гражданам в течение года после перенесенной болезни, включены 23 наименования. Кроме того, участниками проекта являются 84 субъекта Федерации. Общая сумма средств, выделяемых из бюджета под реализацию программы, составляет 10 млрд. 150 млн. рублей», - говорится в сообщении министерства.Бесплатные лекарства, как считают в ведомстве, позволят существенно снизить риски осложнений от повторных заболеваний сердечно-сосудистой системы.