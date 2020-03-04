АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства

Министерство здравоохранения РФ запустило программу, в рамках которой начало обеспечивать россиян, перенесших инфаркты, инсульты, а также другие заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплатными лекарствами. Сообщается, что препараты будут выдаваться указанной категории граждан в течение года после болезни.
В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства

По данным пресс-службы ведомства, под эти цели в 2020 году было выделено свыше 10 миллиардов рублей. «В 2020 году в России впервые начала свою работу программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, которые перенесли инфаркт, инсульт и прочие заболевания. В список доступных препаратов, бесплатное обеспечение которыми доступно гражданам в течение года после перенесенной болезни, включены 23 наименования. Кроме того, участниками проекта являются 84 субъекта Федерации. Общая сумма средств, выделяемых из бюджета под реализацию программы, составляет 10 млрд. 150 млн. рублей», - говорится в сообщении министерства.

Бесплатные лекарства, как считают в ведомстве, позволят существенно снизить риски осложнений от повторных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Выбор редакции
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные…
Компания BMW внесла изменения в логотип, сохранив его круглую…
«18-разовое питание»: Кристина Асмус срочно набирает вес для новой…
Суставы хрустят: Анастасия Волочкова рассказала о цене успеха в…
Врач-инфекционист опровергла пользу чеснока в профилактике заразных…
Спорткар Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года на eBay оценили в 1,5 млн…
Полнолуние 2020: Ученые развенчали основные мифы о…
«Это бессмысленно»: Юлия Самойлова призвала не сравнивать Сергея Лазарева и группу Little…
«Есть лишь паника»: Доктор Мясников заявил о пользе коронавируса для…
Xiaomi официально представила геймерский смартфон Black Shark…
Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в…
«Я сейчас в отношениях»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова пошутила, что и дома устраивает…
«Придушил до потери сознания»: Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила певца в жестоком…
Вышел первый трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips…
Альбина Джанабаева показала на видео сексуальную разминку для офисных…
Ненависть британцев к Меган Маркл связали с…
Менеджер Little Big ушел из группы после новостей о…
Исследование геологов показало, что древняя Земля была…
Звезде "Дом-2" Александре Черно пришлось в срочном порядке удалять свой пост про родителей мужа из…
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных марок автомобилей в…
МОК призвал спортсменов готовиться к Олимпиаде, несмотря на…
Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The…
В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале и скрылся…
Екатерина Шпица пожаловалась на дефицит…
Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру попала в больницу с…
В марте смартфоны Huawei обновят прошивку EMUI 10 на базе ОС Android…
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на конкурсе…
Блогер Ида Галич рассказала о том, что фигура Оксаны Самойловой вызывает у неё чувство…
Просмотреть все новости