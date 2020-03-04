Компания BMW внесла изменения в логотип, сохранив его круглую форму
Компания BMW решила переключить свое внимание на более молодую аудиторию и внесла изменения в логотип. Обновленную эмблему показали на концепте электрической версии седана Concept i4.
Логотип известного автопроизводителя сохранил круглую форму, но исчезла заливка внешнего круга и изменилось шрифтовое начертание букв. Эмблема BMW, которая была ранее, использовалась компанией с 1997 года. Руководство посчитало, что логотип уже устарел. Кроме этого, стояла цель привлечь внимание к бренду более молодой аудитории, для которой первостепенным стал «цифровой мир». Представители BMW убеждены, что автолюбители «откроют для себя бренд заново».
В новом логотипе незакрашенная внешняя часть теперь по цвету будет соответствовать оттенку кузова авто. В результате эмблема теперь более плоская и напоминает версию 1963 года.
Разработчики оснастили Concept i4 аккумулятором, емкость которого 80 киловатт-часов, а также электрической установкой мощностью 530 л.с. До стандартной сотни прототип может разогнаться за четыре секунды. Шоу-кар отличается эксклюзивным звуком, который компания BMW разработала вместе с Хансом Циммером. Композитор прославился благодаря своим работам, сопровождавшим картины «Темный рыцарь» и «Перл-Харбор».
Логотип известного автопроизводителя сохранил круглую форму, но исчезла заливка внешнего круга и изменилось шрифтовое начертание букв. Эмблема BMW, которая была ранее, использовалась компанией с 1997 года. Руководство посчитало, что логотип уже устарел. Кроме этого, стояла цель привлечь внимание к бренду более молодой аудитории, для которой первостепенным стал «цифровой мир». Представители BMW убеждены, что автолюбители «откроют для себя бренд заново».
В новом логотипе незакрашенная внешняя часть теперь по цвету будет соответствовать оттенку кузова авто. В результате эмблема теперь более плоская и напоминает версию 1963 года.
Разработчики оснастили Concept i4 аккумулятором, емкость которого 80 киловатт-часов, а также электрической установкой мощностью 530 л.с. До стандартной сотни прототип может разогнаться за четыре секунды. Шоу-кар отличается эксклюзивным звуком, который компания BMW разработала вместе с Хансом Циммером. Композитор прославился благодаря своим работам, сопровождавшим картины «Темный рыцарь» и «Перл-Харбор».
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:06