Компания BMW внесла изменения в логотип, сохранив его круглую форму





Логотип известного автопроизводителя сохранил круглую форму, но исчезла заливка внешнего круга и изменилось шрифтовое начертание букв. Эмблема BMW, которая была ранее, использовалась компанией с 1997 года. Руководство посчитало, что логотип уже устарел. Кроме этого, стояла цель привлечь внимание к бренду более молодой аудитории, для которой первостепенным стал «цифровой мир». Представители BMW убеждены, что автолюбители «откроют для себя бренд заново».В новом логотипе незакрашенная внешняя часть теперь по цвету будет соответствовать оттенку кузова авто. В результате эмблема теперь более плоская и напоминает версию 1963 года.Разработчики оснастили Concept i4 аккумулятором, емкость которого 80 киловатт-часов, а также электрической установкой мощностью 530 л.с. До стандартной сотни прототип может разогнаться за четыре секунды. Шоу-кар отличается эксклюзивным звуком, который компания BMW разработала вместе с Хансом Циммером. Композитор прославился благодаря своим работам, сопровождавшим картины «Темный рыцарь» и «Перл-Харбор».