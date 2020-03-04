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Суставы хрустят: Анастасия Волочкова рассказала о цене успеха в балете

Известная российская Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый видеоролик. На этих кадрах артистка решила наглядно показать своим поклонникам, какой ценой ей достался успех в балете, и как это подорвало ее здоровье.
Суставы хрустят: Анастасия Волочкова рассказала о цене успеха в балете

Сам ролик был снят в танцевальном зале с зеркалами и станками по периметру. Волочкова прямо на камеру сняла с себя пуанты и продемонстрировала косточки на ногах, которые изменились в результате постоянных тренировок. Кроме того, танцовщица также показала, насколько сильно изменились ее суставы, которые отныне сильно хрустят.

Впрочем, несмотря на все эти проблемы, признается сама Анастасия Волочкова, занятие любимым делом приносит ей исключительно положительные эмоции, поэтому она не намерена расставаться с балетом. Более того, в будущем балерина собирается активно делиться своим опытом с подрастающим поколением, передает издание «Слово и дело».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:10

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