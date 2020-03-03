Врач-инфекционист опровергла пользу чеснока в профилактике заразных заболеваний
Врач-инфекционист Ирина Иванова считает, что польза чеснока в профилактике заразных заболеваний сильно преувеличена. На самом деле у медиков нет подтверждения тому, будто бы данное растение оказывает на человеческий организм, ослабленный гриппом или ОРВИ, противовирусный эффект.
В беседе с журналистами агентства «Москва» врач-инфекционист порекомендовала воздержаться от употребления в пищу чеснока людям, у которых имеются проблемы с желудком, кишечником или почками. Специалист посоветовала добавить в ежедневное меню продукты с высоким содержанием витамина C, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
«Однако в чесноке в действительности содержатся особые активные вещества, снимающие воспалительные процессы и подавляющие рост некоторых патогенных микроорганизмов», – цитирует Ирину Иванову интернет-издание «Народные новости».
В беседе с журналистами агентства «Москва» врач-инфекционист порекомендовала воздержаться от употребления в пищу чеснока людям, у которых имеются проблемы с желудком, кишечником или почками. Специалист посоветовала добавить в ежедневное меню продукты с высоким содержанием витамина C, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:06