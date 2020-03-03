Врач-инфекционист опровергла пользу чеснока в профилактике заразных заболеваний



«Однако в чесноке в действительности содержатся особые активные вещества, снимающие воспалительные процессы и подавляющие рост некоторых патогенных микроорганизмов», – цитирует Ирину Иванову интернет-издание «Народные новости»





В беседе с журналистами агентства «Москва» врач-инфекционист порекомендовала воздержаться от употребления в пищу чеснока людям, у которых имеются проблемы с желудком, кишечником или почками. Специалист посоветовала добавить в ежедневное меню продукты с высоким содержанием витамина C, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.