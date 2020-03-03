Спорткар Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года на eBay оценили в 1,5 млн долларов
Спортивный автомобиль Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года стал самой дорогой машиной марки, которая когда-либо выставлялась на eBay. У него пробег больше 104 000 км и он оценён в 1,5 млн долларов (больше 90 миллионов рублей).
Торг за автомобиль начинался с 1,38 миллионов долларов. Высокую цену можно объяснить оригинальностью кузова, шасси, двигателя и трансмиссии, а также руководством пользователя. В комплект также войдёт большое количество бумаг, к примеру, счета за восстановление спорткара и журналы с упоминаниями модели. В 2017 году в Германии была проверена вся техническая часть. В период жду 1960 и 1963 годами выпустили 67 экземпляров автомобиля, а лот, который выставили на продажу, является одним из 22, сошедших с конвейера в 1963 году. Кроме того, всего 2 машины обрели красный цвет. Она имеет двухлитровый двигатель, о чём указывает цифра 2 в названии. Раньше они оснащались мотором объемом 1,5 литра.
Ранее стало известно, что Porsche вложит очень крупную сумму денег в развитие компании DSP Concepts, специализирующейся на разработке программного обеспечения, которое предназначено для обработки звуковых сигналов, а также обладающая большим опытом в создании алгоритмов обработки звука. Также производитель предложил автолюбителям украсить новый Porsche 911 изображением в виде отпечатка пальца владельца. Его будут наносить крышку капота автомобиля.
Торг за автомобиль начинался с 1,38 миллионов долларов. Высокую цену можно объяснить оригинальностью кузова, шасси, двигателя и трансмиссии, а также руководством пользователя. В комплект также войдёт большое количество бумаг, к примеру, счета за восстановление спорткара и журналы с упоминаниями модели. В 2017 году в Германии была проверена вся техническая часть. В период жду 1960 и 1963 годами выпустили 67 экземпляров автомобиля, а лот, который выставили на продажу, является одним из 22, сошедших с конвейера в 1963 году. Кроме того, всего 2 машины обрели красный цвет. Она имеет двухлитровый двигатель, о чём указывает цифра 2 в названии. Раньше они оснащались мотором объемом 1,5 литра.
Ранее стало известно, что Porsche вложит очень крупную сумму денег в развитие компании DSP Concepts, специализирующейся на разработке программного обеспечения, которое предназначено для обработки звуковых сигналов, а также обладающая большим опытом в создании алгоритмов обработки звука. Также производитель предложил автолюбителям украсить новый Porsche 911 изображением в виде отпечатка пальца владельца. Его будут наносить крышку капота автомобиля.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:07