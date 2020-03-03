АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Спорткар Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года на eBay оценили в 1,5 млн долларов

Спортивный автомобиль Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года стал самой дорогой машиной марки, которая когда-либо выставлялась на eBay. У него пробег больше 104 000 км и он оценён в 1,5 млн долларов (больше 90 миллионов рублей).

Торг за автомобиль начинался с 1,38 миллионов долларов. Высокую цену можно объяснить оригинальностью кузова, шасси, двигателя и трансмиссии, а также руководством пользователя. В комплект также войдёт большое количество бумаг, к примеру, счета за восстановление спорткара и журналы с упоминаниями модели. В 2017 году в Германии была проверена вся техническая часть. В период жду 1960 и 1963 годами выпустили 67 экземпляров автомобиля, а лот, который выставили на продажу, является одним из 22, сошедших с конвейера в 1963 году. Кроме того, всего 2 машины обрели красный цвет. Она имеет двухлитровый двигатель, о чём указывает цифра 2 в названии. Раньше они оснащались мотором объемом 1,5 литра.

Ранее стало известно, что Porsche вложит очень крупную сумму денег в развитие компании DSP Concepts, специализирующейся на разработке программного обеспечения, которое предназначено для обработки звуковых сигналов, а также обладающая большим опытом в создании алгоритмов обработки звука. Также производитель предложил автолюбителям украсить новый Porsche 911 изображением в виде отпечатка пальца владельца. Его будут наносить крышку капота автомобиля.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полнолуние 2020: Ученые развенчали основные мифы о…
«Это бессмысленно»: Юлия Самойлова призвала не сравнивать Сергея Лазарева и группу Little…
«Есть лишь паника»: Доктор Мясников заявил о пользе коронавируса для…
Xiaomi официально представила геймерский смартфон Black Shark…
Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в…
«Я сейчас в отношениях»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова пошутила, что и дома устраивает…
«Придушил до потери сознания»: Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила певца в жестоком…
Вышел первый трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips…
Альбина Джанабаева показала на видео сексуальную разминку для офисных…
Ненависть британцев к Меган Маркл связали с…
Менеджер Little Big ушел из группы после новостей о…
Исследование геологов показало, что древняя Земля была…
Звезде "Дом-2" Александре Черно пришлось в срочном порядке удалять свой пост про родителей мужа из…
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных марок автомобилей в…
МОК призвал спортсменов готовиться к Олимпиаде, несмотря на…
Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The…
В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале и скрылся…
Екатерина Шпица пожаловалась на дефицит…
Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру попала в больницу с…
В марте смартфоны Huawei обновят прошивку EMUI 10 на базе ОС Android…
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на конкурсе…
Блогер Ида Галич рассказала о том, что фигура Оксаны Самойловой вызывает у неё чувство…
Дочь певицы Валерии поделилась архивными кадрами из…
AMOLED-экраны в iPhone предлагают самостоятельно заменять на более доступные…
Стало известно о провале ведущего «Дом-а2» Антона Беккужева на его прошлой…
Отец Юлии Началовой удивлен культу вокруг его…
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери…
«Вот как должны выглядеть посиделки»: Наталья Рудова приготовила борщ в коктейльном…
Просмотреть все новости