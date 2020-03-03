Звезде "Дом-2" Александре Черно пришлось в срочном порядке удалять свой пост про родителей мужа из Instagram





Только недавно Иосиф Оганесян и Саша Черно помирились после большого скандала. Суть ссоры супругов заключалась в том, что будущая мама разругалась с родителями мужа, запретив им даже близко подходить к своему, ещё не родившемуся ребёнку. При этом одна из самых скандальных участниц телепроекта не стеснялась в высказываниях в сторону свёкра и свекрови. Поклонники звёзды не перестают интересоваться, смогла ли она простить своих родственников, которые предложили своему сыну развестись.Судя по скриншоту со странички Александры, она пока что не простила родителей Иосифа. Девушка выложила пост, в котором говорится: «Умные родители будут нейтральны, а мудрые будут всегда на стороне невестки!». Однако вскоре после публикации данной цитаты Черно удалила запись, видимо опасаясь гневной реакции со стороны своего мужа, с которым только недавно помирилась.