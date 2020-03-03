«Есть лишь паника»: Доктор Мясников заявил о пользе коронавируса для человечества
Известный российский врач и соведущий программы «Жить здорово» Александр Мясников по-своему воспринимает сложившуюся в мире ситуацию, вызванную активным распространением коронавируса. Специалист подчеркнул, что люди преимущественно паникуют из-за вируса COVID-19, однако для человечества во всем этом есть и определенная польза.
Доктор Мясников в этой публикации задается вопросом о том, чтобы произошло, если бы ситуация с распространением нового вируса не освещалась в СМИ. «Выскажу такую крамольную мысль: мир бы просто не заметил всего этого. В мире каждый год от гриппа и других инфекций страдают сотни миллионов человек. Только грипп и вызванные им осложнения убивает до 650 000 человек ежегодно, вирусный гепатит добавляет к этому списку еще такое же количество жертв, а есть еще пневмонии, диареи, энцефалиты вирусного характера», - отметил медик.
По убеждению специалиста, в таком количестве смертей от различных инфекций дополнительные 100 тысяч пациентов с тремя тысячами умерших никто бы просто не заметил.
«Противовирусные препараты отсутствуют, вакцина – тоже. Есть лишь паника. Сейчас немного потеплеет и все это пойдет на спад. Останется лишь иммунитет к данному виду вируса, а мы продолжим ждать появления новой инфекции. Но и польза от всего этого есть – миру показали, что он не готов к реальной пандемии. Быть может, люди на этом фоне станут более бдительными и рассудительными», - приводит его слова издание «ПолитЭксперт».
Доктор Мясников в этой публикации задается вопросом о том, чтобы произошло, если бы ситуация с распространением нового вируса не освещалась в СМИ. «Выскажу такую крамольную мысль: мир бы просто не заметил всего этого. В мире каждый год от гриппа и других инфекций страдают сотни миллионов человек. Только грипп и вызванные им осложнения убивает до 650 000 человек ежегодно, вирусный гепатит добавляет к этому списку еще такое же количество жертв, а есть еще пневмонии, диареи, энцефалиты вирусного характера», - отметил медик.
По убеждению специалиста, в таком количестве смертей от различных инфекций дополнительные 100 тысяч пациентов с тремя тысячами умерших никто бы просто не заметил.
«Противовирусные препараты отсутствуют, вакцина – тоже. Есть лишь паника. Сейчас немного потеплеет и все это пойдет на спад. Останется лишь иммунитет к данному виду вируса, а мы продолжим ждать появления новой инфекции. Но и польза от всего этого есть – миру показали, что он не готов к реальной пандемии. Быть может, люди на этом фоне станут более бдительными и рассудительными», - приводит его слова издание «ПолитЭксперт».