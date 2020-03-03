Xiaomi официально представила геймерский смартфон Black Shark 3





Согласно оценкам экспертов, новый гаджет от китайской корпорации может стать одним из самых мощных в игровом сегменте девайсов. Аналогов Black Shark 3 на мировом рынке пока нет и не планируется. Вместе с тем, производитель не стал завышать ценник на свою уникальную разработку. Стало известно, что базовая версия геймерского смартфона будет доступна по цене 430 долларов, а Pro-вариант обойдется пользователям в 470 долларов.Black Shark 3 построили на платформе Snapdragon 865. Игровой гаджет разработчики оснастили экраном, разрешение которого 2К, а кадровая частота 90 Гц. Пользователям доступна тройная камера, особенность которой является треугольная форма. Xiaomi оснастила геймерский гаджет аккумулятором емкостью 4720 мАч.