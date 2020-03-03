Xiaomi официально представила геймерский смартфон Black Shark 3
Сегодня, 3 марта, компания Xiaomi официально представила ожидаемый Black Shark 3. Стали известны основные характеристики и стоимость геймерского смартфона.
Согласно оценкам экспертов, новый гаджет от китайской корпорации может стать одним из самых мощных в игровом сегменте девайсов. Аналогов Black Shark 3 на мировом рынке пока нет и не планируется. Вместе с тем, производитель не стал завышать ценник на свою уникальную разработку. Стало известно, что базовая версия геймерского смартфона будет доступна по цене 430 долларов, а Pro-вариант обойдется пользователям в 470 долларов.
Black Shark 3 построили на платформе Snapdragon 865. Игровой гаджет разработчики оснастили экраном, разрешение которого 2К, а кадровая частота 90 Гц. Пользователям доступна тройная камера, особенность которой является треугольная форма. Xiaomi оснастила геймерский гаджет аккумулятором емкостью 4720 мАч.
Согласно оценкам экспертов, новый гаджет от китайской корпорации может стать одним из самых мощных в игровом сегменте девайсов. Аналогов Black Shark 3 на мировом рынке пока нет и не планируется. Вместе с тем, производитель не стал завышать ценник на свою уникальную разработку. Стало известно, что базовая версия геймерского смартфона будет доступна по цене 430 долларов, а Pro-вариант обойдется пользователям в 470 долларов.
Black Shark 3 построили на платформе Snapdragon 865. Игровой гаджет разработчики оснастили экраном, разрешение которого 2К, а кадровая частота 90 Гц. Пользователям доступна тройная камера, особенность которой является треугольная форма. Xiaomi оснастила геймерский гаджет аккумулятором емкостью 4720 мАч.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:39