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Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в беременности

Актриса Екатерина Варнава вышла на сцену в облегающем одеянии и не смогла скрыть изменения в фигуре. Поклонники сразу заподозрили ее в беременности.
Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в беременности

Екатерина Варнава является хореографом передачи Comedy Woman и не боится выходить в свет не в самом идеальном виде. Ей приходится много работать, но это не оказывает плохого воздействия на отношения с танцором Константином Мякиньковым. Пара вместе шесть лет, но пока не спешит с официальным бракосочетанием. Артистка заверила, что ей не принципиален штамп в паспорте, но детей она хочет давно.
Недавно в Архангельске Варнава представила спектакль, выйдя на сцену с Марией Кравченко. Новая работа российской знаменитости называется «Ангелы на крыше». Перед зрителями она появилась в облегающем платье, который хорошо подчеркнул фигуру резидентки Comedy Woman. Поклонники заподозрили актрису в беременности, посчитав, что та вскоре станет матерью. Во время выступления она надела черный наряд, тоже не скрывавшее переменившийся живот знаменитости. Она еще не прокомментировала такие слухи.

Екатерина Варнава - отечественная телеведущая и актриса. Училась в МИСиС, с 2003 года выступала в команде КВН «Свои секреты». В Comedy Woman она появилась в 2008 году. Вела за все время карьеры ряд передач и снималась в фильмах и сериалах.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25

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