«Придушил до потери сознания»: Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила певца в жестоком избиении





Как заявила Гудзева, 14 февраля известный артист пришел к ней домой с цветами и вином. Она сразу же подумала, что певец хочет помириться, а потому впустила его. После того, как женщина уложила спать сына, они сели за праздничный стол, немного выпили и начали разговаривать. Однако во время этой беседы певец решил напомнить бывшей пассии о ее любовниках, в результате чего между ними вспыхнула ссора. Сама Татьяна, подумав, что артист просто перебрал с алкоголем, пыталась выпроводить его, однако уходить знаменитость отказалась. В суматохе Гудзева даже повредила Шаляпину дорогую брендовую футболку, что, по ее словам, и привело певца в ярость.Сразу после этого артист принялся избивать бывшую любовницу, она же лишь чудом сумела схватить телефон и набрать номер Анны Калашниковой, а когда та ответила на звонок, включила запись всех звуков вокруг. Именно благодаря этому пострадавшая записала аудиодорожку собственного избиения, на которой отчетливо слышны звуки ударов и ее мольбы о помощи. Там же звучит фраза «заткнись, тварь» от мужского голоса, очень похожего на голос Прохора Шаляпина. «Придушил до потери сознания, а в клинику обратилась только после того, как пришла в себя», - отметила женщина.Сам артист свою причастность к этому инциденту отрицает. Более того, эксперты в студии программы пришли к выводу, что аудиозапись является подделкой, а ссадины и синяки, которые Гудзева выдает за следы избиения, появились на ее шее в результате операции по подтяжке лица.