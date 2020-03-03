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Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру попала в больницу с инсультом

Долорес Авейру, мать футболиста из Португалии Криштиану Роналду, находится в больнице из-за ишемического инсульта. На данный момент женщина уже прооперирована.
Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру попала в больницу с инсультом

Сведения об этом распространил канал TVI 24. На данный момент медики называют состояние Долорес Авейру стабильным. Уточняется, что пациентка в сознании.

Криштиану Роналду родился в многодетной семье, он был четвёртым ребёнком. У футболиста есть старшие брат и две сестры.

Ранее о перенесенном микроинсульте рассказал российский телеведущий Дмитрий Дибров.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:05

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