Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру попала в больницу с инсультом
Долорес Авейру, мать футболиста из Португалии Криштиану Роналду, находится в больнице из-за ишемического инсульта. На данный момент женщина уже прооперирована.
Сведения об этом распространил канал TVI 24. На данный момент медики называют состояние Долорес Авейру стабильным. Уточняется, что пациентка в сознании.
Криштиану Роналду родился в многодетной семье, он был четвёртым ребёнком. У футболиста есть старшие брат и две сестры.
Ранее о перенесенном микроинсульте рассказал российский телеведущий Дмитрий Дибров.
Сведения об этом распространил канал TVI 24. На данный момент медики называют состояние Долорес Авейру стабильным. Уточняется, что пациентка в сознании.
Криштиану Роналду родился в многодетной семье, он был четвёртым ребёнком. У футболиста есть старшие брат и две сестры.
Ранее о перенесенном микроинсульте рассказал российский телеведущий Дмитрий Дибров.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:05